За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 4 385 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего подтвержденных случаев зафиксировали в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях. При этом в 12 регионах зарегистрировано менее сотни новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По данным главы Минздрава, за все время пандемии в стране заболели 1 030 374 человека. Выздоровели из них 665 729 человек, скончались - 17 849. Кроме того, известно, что в Украине было проведено 5 485 214 ПЦР-тестирования.

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины 28 декабря:

Области:

Винницкая - 22 008 (+48)

Волынская - 32 537 (+108)

Днепропетровская - 57 196 (+303)

Донецкая - 35 188 (+259)

Житомирская - 38 545 (+51)

Закарпатская - 27 879 (+51)

Запорожская - 52 175 (+472)

Ивано-Франковская - 42 894 (+66)

Киевская - 57 614 (+283)

Кировоградская - 8 234 (+9)

Луганская - 10 013 (+31)

Львовская - 60 005 (+207)

Николаевская - 29 878 (+347)

Одесская - 69 134 (+172)

Полтавская - 34 843 (+243)

Ровенская - 40 332 (+37)

Сумская - 40 129 (+82)

Тернопольская - 33 540 (+88)

Харьковская - 67 991 (+123)

Херсонская - 17 193 (+126)

Хмельницкая - 38 408 (+30)

Черкасская - 37 856 (+239)

Черновицкая - 39 515 (+93)

Черниговская - 29 212 (+66)

Киев - 108 055 (+851)

Напомним, в Украине впервые за два с половиной месяца число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 5 тысяч.

Также вчера Минздрав показал, сколько есть свободных больничных коек для больных Covid-19 в Украине.