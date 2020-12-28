Власти Австрии решили ограничить въезд или остановить работу некоторых горнолыжных курортов после того, как там зафиксировали наплыв отдыхающих.

Об этом сообщает DW.

Так, в воскресенье из-за большого наплыва людей закрыли долину Бондеталь в австрийской федеральной земле Каринтия.

Кроме того, из-за большого количества отдыхающих также закрыли трассы на курорте в Земмеринге в Нижней Австрии, что примерно в ста километрах от Вены.

Подобная ситуация наблюдается и в других горнолыжных курортах Австрии, в частности в Хинтерстодере, Вурцеральме и Вурцеральме.

Напомним, в Австрии, где после католического Рождества планируют ввести третий общенациональный локдаун, Конституционный суд признал незаконным требования правительства об обязательном ношении масок в школах и разделении классов на две группы для поочередного обучения.

Также "Страна" рассказывала, что с 19 декабря в Австрии действует обязательный карантин для всех приезжающих в страну иностранцев.