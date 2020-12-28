В Украине очередной воскресный обвал по заболевшим коронавирусом. Но вчерашний день показал поистине скандальное улучшение ситуации - менее пяти тысяч новых случаев болезни.

Статистика по covid-19 неуклонно стремится вниз, начиная с конца ноября.

При этом, были определенные сомнения, что цифры Минздрава отражают реальность - ни смертность, ни госпитализации не падали. Более того, число пациентов ковидных больниц только увеличивалось, фиксируя антирекорды.

"Страна" разобралась, что стоит за очередным падением числа заболевших.

Есть ли у коронавируса выходные?

Сегодня Минздрав сообщил о 4 385 новых случаев covid-19. Это на две тысячи меньше, чем в этот же день неделю назад. Такие показатели наблюдались в начале октября.

Причина в том, что лаборатории сделали почти вдвое меньше ПЦР-тестов. Если в прошлое воскресенье их было более 22 тысяч, то вчера - в районе 12 тысяч (см. таблицу ниже).

Это показатель, на который власти вышли еще в начале июня. То есть идет значительный откат назад.

Мы уже рассказывали, что раньше по воскресеньям, даже несмотря на выходной, делали под 30 тысяч тестирований. Но в последние недели количество их обвалилось вдвое-втрое.

Минздрав это объяснял тем, что люди стали меньше обращаться с коронавирусными симптомами. Поэтому и падает число тестов. Однако это противоречило статистике - госпитализация била рекорды и в декабре выросла до трех тысяч в будние дни, хотя в ноябре держалось на уровне полутора тысяч.

Сейчас по будням почти та же история: как видно из таблицы, в рабочие дни число госпитализаций держалось на уровне 2700-2900 в сутки.

Кстати, интересная закономерность: к выходным это число падает до 1300-1700 случаев. Чего в реальности, конечно, быть не может: коронавирус работает без выходных и не может взять паузу на уикенд.

Еще один вопрос к смертности - она не падает. Среднее число умирающих по будням - более двухсот человек в день.

Если сравнить два графика - заболеваемости и смертности, то первая уже три недели как падает, а вторая находится в состоянии "плато" и держится на уровне пиковых значений.

Заболеваемость

Смертность

Ну, и по смертности абсолютно те же "качели", как и по госпитализациям: в будние дни умирает втрое больше людей, чем по выходным. Этого быть, естественно, не может, а значит статистика Минздрава неправильная.

Куда нас ведут эти цифры?

Число заболевших падает, несмотря на то, что с 30 ноября уже не действует карантин выходного дня, а по ряду направлений смягчили другие ограничения. Например, разрешили ресторанам работать до 23:00, а народные гуляния у елок идут без масок и дистанции.

То есть, казалось бы, ситуация к финалу декабря должна была наоборот - ухудшаться. Для сравнения, в странах Евросоюза, а также соседней России идет либо рост, либо наблюдается "плато". Хотя в той же Европе повсеместно вводили локдаун.

В Украине же без каких-то строгих запретов заболеваемость резко пошла на спад. И это явно рукотворный процесс, который происходит, к сожалению, не в реальности, а только на бумаге.

Но зачем это делают? На этот счет есть две основных версии.

1. Власти решили дать бизнесу заработать накануне введения локдауна с 8 января. Для этого решили показать, что ситуация с коронавирусом улучшается, и можно не бояться ходить по магазинам, ТРЦ и ресторанам.

В этой логике накануне введения локдауна статистика должна ухудшиться - иначе сложно будет объяснить, почему мы решили на спаде эпидемии перескочить в строгий карантин.

2. Готовится почва для отмены локдауна. Ситуация с финансами в стране и без него слишком тяжелая. Кроме того, в краткосрочной перспективе, внезапное решение о том, что карантин вводить не будут, может поднять популярность президента.

Впрочем, ровно до того момента, как пойдут новые скандалы с нехваткой мест в больницах и драками за кислород. Чего не миновать, если реальная ситуация с "короной", вопреки статистике Минздрава, является тяжелой (и наверху, конечно, об этом знают).

И, судя по всему, так оно и есть. Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что улучшение ситуации с новыми случаями не станет поводом для отмены локдауна.

По его словам, на это есть две причины: ожидаемый всплеск Covid-19 после праздников и сезон эпидемии гриппа, который ежегодно начинается в конце января.

3. Пиар власти вообще и Максима Степанова в частности.

Уменьшение динамики заболеваемости можно использовать под конец года, когда традиционно подводятся его итоги, для победных реляций власти о "победе над коронавирусом". Для демонстрации "успехов" в борьбе с эпидемией.

Кроме того, в последние месяцы постоянно муссируется вопрос отставки Степанова. И ему, чтоб удержаться на посту, также нужно продемонстрировать некий результат. Как минимум, по официальной статистике.