В Запорожье во время голосования за уже третьего главу областного совета депутаты ставили в бюллетенях специальные знаки, чтоб руководство провластных фракций могло определить кто как голосовал, что прямо нарушает норму закона о тайном голосовании.

Об этом "Стране" сообщили депутаты Запорожского областного совета.

По их словам, еще при голосовании за первого областного главу, Виталия Боговина, каждому депутату присвоили личный номер, который он должен был вписать в бюллетень для тайного голосования (но тогда голосов не хватило).

"За третьего главу, Елену Жук (ее предложил сам Боговин, так как она по факту работала у него секретарем в приемной), депутаты голосовали таинственными символами: сердечками, "собачками", латинскими буквами, плюсами, восклицательными знаками и даже квадратными корнем вместо обычной галочки. Это механизм контроля - кто из депутатов как проголосовал", - сказали "Стране" собеседники в облсовете.

Эту ситуацию в Facebook также описала пресс-служба запорожской ячейки "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Каждая "птичка" из 46 голосов (из 84 депутатов облсовета за нового главу проголосовали 46 - Ред.), отданная за Елену Жук - это явно форма контроля кто из депутатов как проголосовал. Это недоверие к мнению депутатов и недоверие друг к другу", - сообщили в ОПЗЖ.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что происходит в Запорожском облсовете, где после первого заседания воцарилось двоевластие. Председателем областного совета в регионе называли себя и Виталий Боговин, который прошел в облсовет по списку партии "Слуга народа", и депутат облсовета Виталий Толочек - также списочник СН, со скандалом покинувший фракцию.

Боговин не мог проводить пленарные заседания из-за отсутствия кворума. А Толочек не мог, потому что зал облсовета в понедельник заняли неизвестные люди в камуфляжной форме.

Также мы писали о том, как запорожскому облсовету на прошлой неделе нашли нового председателя в лице Елены Жук с помощью депутатов партии Коломойского.