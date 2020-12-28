Вечером в воскресенье, 27 декабря, на Донбассе в результате обстрела был ранен военнослужащий ВСУ. Украина направила в СММ ОБСЕ специальную ноту.

Об этом в Telegram-канале сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Военнослужащий получил ранение около 23:00 воскресенья, 27 декабря. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, его эвакуировали в медучреждение.

"Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ", - сообщает украинская делегация.

Напомним, недавно ОБСЕ зафиксировала пропажу 93 танков ВСУ на Донбассе.

Также мы писали о том, что 26 декабря на Донбассе также нарушили режим прекращения огня.