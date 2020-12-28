В ночь на понедельник, 28 декабря, в Кривом Роге произошел обвал здания, в результате чего скончался один человек. Поиски еще нескольких продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"28 декабря в 00:26 поступило сообщение об обвале здания на улице Ферганская Металлургийного района в городе Кривой Рог. По указанному адресу срочно направилось отделение 11-й государственной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда", - говорится в сообщении.

По прибытию на место, спасатели установили, что под завалами оказались несколько человек. Их госпитализировали. Кроме того, один мужчина в результате обвала погиб. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

В Кривом Роге произошел обвал здания, погиб мужчина. Фото: dp.dsns.gov.ua

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