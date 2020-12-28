По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, число новых случаев коронавируса в Украине увеличилось на 4 385. За прошлые сутки в стране заболели 196 детей и 141 медик.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

По данным Степанова, за минувшие сутки было госпитализовано 1 588 человек. Также зафиксировано 75 летальных случаев (17 849 с начала пандемии). Выздоровел за 24 часа 7 191 пациент с Covid-19 (665 729 с начала пандемии). Кроме того, сообщается, что за сутки в Украине было проведено 15 332 теста на коронавирус (в том числе методом ПЦР - 12 225, методом ИФА - 3 107).

Общее число лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Украине достигло 1 030 374. Всего в стране было проведено уже 5 485 214 ПЦР-тестов на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Отметим, что всего за минувшие 24 часа в Украине зафиксировали 4 385 новых заражений. В последний раз показатель меньше 5 тысяч инфицированных за сутки был зафиксирован в стране 19 октября, когда сообщалось о 4 766 случаях коронавируса.

Напомним, 27 декабря в Евросоюзе началась вакцинация от Covid-19. Президенты Греции и Словакии сделали прививки против коронавируса одними из первых в своих странах.

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