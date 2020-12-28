В воскресенье, 27 декабря, когда в Евросоюзе началась вакцинация от коронавируса, президенты Словакии и Греции сделали прививки от Covid-19.

Об этом сообщают пресс-службы глав государств.

Так, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что, по ее мнению, только вакцинация поможет победить Covid-19 и вернуть течение жизни в нормальное русло.

"Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и сделала прививку сегодня", - передает слова Чапутовой пресс-служба президента Словакии.

Глава государства первой в стране сделала прививку против коронавируса, однако в этот же день, 27 декабря, стартовала вакцинация населения. Кроме того, прививки сделали также некоторые члены правительства и парламента. В первую очередь также планируют прививать медиков.

В Греции президент и глава правительства также сделали прививки от Covid-19 одними из первых. Президент Катерина Сакелларопулу привилась в больнице "Евангелисмос" в Афинах. Премьеру Мицотакису ввели вакцину в университетской больнице "Аттикон".

Сакелларопулу также считает, что прививки помогут гражданам страны вернуться к обычной жизни, сообщает пресс-служба президента Греции.

Напомним, президент России Путин также пообещал сделать прививку от коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что Украина получит первые дозы вакцин от коронавируса в феврале или марте 2021 года.