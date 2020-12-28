В понедельник, 28 декабря, стало известно, что в Баренцевом море, у Новой Земли, затонуло судно "Онега". Из 19 человек экипажа спасти на данный момент удалось только двоих.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По информации МЧС РФ, на борту судна были рыбаки. Из 19 человек экипажа спасти удалось только двоих. Судьба еще 17 человек неизвестна.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за обледенения. Сейчас рыбаков ищет экипаж судна "Войково".

Напомним, "Страна" писала о том, как в августе в России затонул теплоход с пассажирами на борту. Инцидент произошел в центре российского Волгограда. На борту прогулочного теплохода "Капитан Артюшин находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Всех удалось спасти.

Также мы писали о том, как летом возле побережья Туниса затонуло судно с мигрантами, погибли 48 человек.