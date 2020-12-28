В понедельник, 28 декабря, в Украине значительно ухудшится погода: ожидается порывистый ветер, на дорогах - гололед. Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости быть внимательными.

Об этом пресс-центр ГСЧС Украины сообщает в Facebook.

По данным спасателей, порывы ветра в Украине 28 декабря будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с. В южных, центральных, западных и северных областях ожидается гололед, на дорогах - гололедица. Из-за этого ГСЧС объявляет І уровень опасности.

В Киевской области 28 декабря утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Также ожидается гололед.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупреждают спасатели.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидаются холода до вторника и потепление на Новый год.

Также мы писали о том, что синоптик обещает Украине теплую новогоднюю ночь после дождя и ветра в начале недели.