Главный санварч Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав разработал план решения проблемы с транспортировкой и хранением вакцины от коронавируса, которая требует очень низкой температуры. Планируется привлечь частные логистические фармкомпании.

Об этом со ссылкой на Ляшко сообщает "Украина 24".

"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", - сказал Ляшко.

По его словам, после того, как вакцину привезут в Украину, ее в термоконтейнерах с сухим льдом будут отправлять на склады, где препарат планируют размещать в холодильники, в которых она сможет находиться длительное время.

"Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинацииона может храниться 5 дней при температуре +2... 8 градусов", - рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, 27 декабря в шести странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Что касается Украины, вакцина от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX может появиться в стране только с марта 2021 года.