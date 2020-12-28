Вечером в воскресенье, 27 декабря, президент США Дональд Трамп подписал бюджет-2021 в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Об этом в Twitter сообщил младший помощник президента Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал законопроект о бюджете на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, предусматривающий чрезвычайное реагирование на коронавирус и оказание чрезвычайной помощи", - написал он.

По словам Дира, целью подписания законопроекта было восстановление выплат, а также выделение средств на борьбу с коронавирусом.

"Президент подписывает этот законопроект, чтобы восстановить пособия по безработице, прекратить выселения, предоставить помощь в аренде жилья, (...) добавить значительно больше денег на распространение вакцин и многое другое", - добавил он.

А перед этим Дональд Трамп заявил, что сообщит хорошие новости по ранее раскритикованному им законопроекту о стимулировании экономики в период пандемии Covid-19.

"Хорошие новости по законопроекту о помощи в условиях Covid-19. Информация последует", - написал Трамп в Twitter.

Ранее законодатели США из двух партий призвали Трампа подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии Covid-19 или наложить на него вето.

Трамп прямо не угрожал наложить вето на законопроект, который был принят Конгрессом США после нескольких месяцев переговоров. Вместо этого он заявил, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии Covid-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

Напомним, ранее Трамп наложил вето на военный бюджет, где были заложены санкции против "Северного потока-2".

Также мы писали о том, что 19 декабря Трамп подписал бюджет США, рассчитанный всего на два дня.