25 декабря в Нэшвилле, США, взорвался фургон, в результате чего пострадали три человека. Он принадлежал 63-летнему Энтони Куинну Уорнеру, которого подозревает полиция. Предполагается, что устроивший взрыв человек, погиб внутри транспортного средства.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Как отмечается, 26 декабря агенты ФБР провели обыск в доме в 18 км от Нэшвилла, который, как пишет Reuters, принадлежит Уорнеру.

По данным агентства, Уорнер 25 ноября бесплатно передал дом в собственность женщине в Лос-Анджелесе, но документ подписал только он.

На Google Street View возле дома Уорнера видно белый фургон (фотографии были сделаны в мае 2019-го). Полиция сообщала, что в Нэшвилле взорвался дом на колесах именно белого цвета.

По словам спецагента Дуга Корнески, бюро пока не готово назвать никого, кто мог быть связан с произошедшим. Следователи усиленно работают “над идентификацией того, что, по-видимому, было человеческими останками, найденными в обломках фургона”, пишет агентство.

Также Корнески отказался сообщить, принадлежат ли останки тому, кто устроил взрыв. Как передает CNN, признаков того, что полиция ищет кого-то, причастного к взрыву, нет.

Кроме того, следствие выясняет, были ли целью взрыва здание телекоммуникационной компании AT&T. Как передает местный телеканал WSMV, агенты ФБР спрашивали соседей Уорнера, не было ли у того "паранойи по поводу 5G".

Напомним, фургон в центре Нэшвилла взорвался рано утром 25 декабря, пострадали три человека, погибших нет. В остатках фургона нашли, предположительно, человеческие останки. Из-за взрыва перестала работать сеть AT&T, автомобиль взорвался возле ее дата-центра.

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