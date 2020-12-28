В воскресенье, 27 декабря, в Греции вступил в силу указ об определении прямых исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды. Его приняли с целью расширения вод Греции в Ионическом море с 6 до 12 морских миль.

Об этом сообщили в МИД Греции, передает ТАСС.

Так, с публикацией в Правительственном вестнике вступил в воскресенье в силу указ Президента Греции об определении прямых исходных линий в акватории Ионического моря от северной точки региона Ионических островов до мыса Тенарон на юге греческого полуострова Пелопоннес. "Воды, окруженные берегами заливов и прямыми линиями, соединяющими естественные точки входа в них, являются внутренними водами" страны, говорится в документе.

"Указ Президента был издан во исполнение закона о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. Это необходимый шаг для процесса расширения прибрежной зоны страны в указанном выше районе, действие, которое, согласно Конвенции, является неотъемлемым правом страны", - заявили в МИД.

"В Указе президента говорится, что Греция оставляет за собой право осуществлять свои соответствующие права и в других регионах своей территории, поскольку они вытекают из Конвенции по морскому праву, которая отражает обычное международное право", - говорится в документе. "Греция, строго приверженная защите международного права, включая морское право, всегда действует, ориентируясь на международную законность", - подчеркнул МИД.

9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя странами в Ионическом море. Они подписали тогда Совместное уведомление в адрес Европейской комиссии, в котром содержится просьба двух государств изменить в будущем правила общей политики в области рыболовства, чтобы, когда Греция решит расширить свою прибрежную морскую зону с нынешних 6 морских миль до 12 морских миль, сохранилась существующая рыболовная деятельность итальянцев в районе между 6 и 12 морскими милями, который пока является международными водами.

В августе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в парламенте о расширении Грецией своих территориальных вод с 6 до 12 морских миль в Ионическом море. Он также сообщил, что МИД Греции проинформировал Италию и Албанию о расширении своих территориальных вод в Ионическом море.

В октябре нынешнего года Греция договорилась с Албанией направить в Международный суд в Гааге вопрос о делимитации морских зон между двумя странами. У Греции с Албанией было заключено в 2009 году соглашение о разграничении ИЭЗ, однако потом албанский парламент его отменил. Греческие СМИ утверждают, что это было сделано под негласным давлением Турции. Анкара не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды до 12 морских миль. В 1995 году во время ратификации этой конвенции греческим парламентом Анкара заявила, что если Греция расширит свои территориальные воды с 6 до 12 морских миль в Эгейском море, то это будет рассматриваться как нарушение национального суверенитета Турции и, следовательно, станет casus belli (формальным поводом для объявления войны). Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил 29 августа 2020 года Греции войной в случае, если она расширит свои территориальные воды до 12 морских миль в Эгейском море.

Греция предлагала Турции урегулировать вопрос о разграничении морских зон в ходе переговоров, а если не удастся договориться, то передать его для окончательного вердикта в Международный суд в Гааге. Решение аналогичного вопроса с Албанией могло бы стать важным прецедентом для урегулирования таких региональных споров.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция увеличит срок обязательной службы в армии на фоне эскалации с Турцией.

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