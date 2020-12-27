В столице Китая Пекине ужесточат карантинные ограничения. Причиной этому стали новые зарегистрированные случаи заражения коронавирусом.

Об этом пишет УНН со ссылкой на слова официального представителя администрации Пекина Сюй Хэцзянь.

"В последнее время в различных районах нашего города были зафиксированы единичные случаи заражения, складывается серьезная ситуация. Все учреждения и организации должны прибегнуть к экстренным мерам, действовать более решительно, предпринять еще более жесткие шаги", - сказал Сюй Хэцзянь.

Отметим, что согласно официальным данным начиная с ноября и до середины текущей недели в Пекине было зафиксировано менее 40 случаев коронавируса, все они были привезены из-за границы. Но ситуация поменялась 23 декабря, когда в стране зафиксировали человека, который переносил коронавирус бессимптомно, но заразился он им внутри Китая.

По состоянию на 25-27 декабря правительство Китая сообщило о девяти случаев заражения коронавирусом в столице. Всего на данный момент в столице Поднебесной 10 зараженных.

Напомним, стало известно, что власти китайской провинции Хубэй до объявления пандемии занижали статистику заражений и смертей от коронавируса.

Также сообщалось, что в ноябре из-за двух случаев коронавируса в Китае закрыли целый город.