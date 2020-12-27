В городе Вышгород, Киевской области, пьяному мужчине померещилось, что на него нападают и он открыл стрельбу. Неравнодушные прохожие вызвали полицию и задержали хулигана до приезда правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, 32-летний житель Винницкой области, который уже имел проблемы с законом, шел по улице в состоянии алкогольного опьянения. Ему показалось, что кто-то на него напал и он открыл стрельбу из стартового пистолета (спортивный звуковой сигнальный пистолет, который предназначен для шумного холостого выстрела - Ред.), чем напугал местных жителей, которые подумали, что он стреляет из боевого оружия.

В полицию поступило сообщение о стрельбе от женщины, которая сказала, что неизвестный стреляет в ее супруга. До приезда наряда хулигану не давали убежать неравнодушные люди.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве, санкции которой предусматривают лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, в селе Черноморка пьяный мужчина разнес бар и напал на правоохранителей.

Также сообщалось, что под Киевом пьяный мужчина поссорился с женой и разбил десяток чужих авто. Личность дебошира удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.