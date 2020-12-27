С понедельника, 28 декабря, в Польше ужесточаются карантинные ограничения. В частности будет остановлена работа горнолыжных трасс, гостиниц и ресторанов. Действовать новые правила карантина будут до 17 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Кракове.

Во время новогодней ночи будет запрещено свободное передвижение по стране с семи вечера 31 декабря и до шести утра 1 января. Исключения составят только люди, находящиеся при исполнении служебных обязанностей.

Ресторанам и кафе будет запрещено принимать посетителей, также закроются все торговые центры. Гостиницы и отели должны будут перестать принимать гостей, за исключением работников государственных служб и гостиниц для персонала.Ограничения не коснуться продуктовых магазинов, аптек, крупных мебельных магазинов, магазинов бытовой химии и личной гигиены, а также салонов красоты. Работа горнолыжных трасс будет остановлена, доступ к спортивной инфраструктуре будет разрешен только для профессиональных спортсменов.

Кроме того, все, кто въезжают на территорию Польши организованным транспортом должны будут пройти десятидневный карантин.

Также будет продлено действие таких ограничений:

Запрет на самостоятельное перемещение лиц, которые не достигли 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8: 00 до 16: 00),

Запрет проезда в общественном транспорте в количестве, которое превышает 50% сидячих мест, или 30% всех мест,

Ограничение на одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц, в количестве, что превышает 1 лицо/ 15м²,

Ограничение на проведение общественных мероприятий, количество не связанных семейными связками участников которых превышает 5 лиц,

Ограничение на функционирование спортзалов, клубов фитнесса, аквапарков,

Ограничение относительно одновременного пребывания в магазине количества лиц, которое превышает 1 лицо/ 15м²,

Установленное время обслуживания лиц пожилого возраста - 10: 00-12: 00.

Известно, что позже от идеи комендантского часа на Новый год поляки отказались.

В воскресенье во время пресс-конференции в Варшаве об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Мы не вводим комендантский час, поскольку для этого, с согласия президента, нам пришлось бы ввести чрезвычайное положение", - заявил Моравецкий.

Он также призвал всех поляков не перемещаться в новогоднюю ночь и не применять фейерверков, чтобы ночь прошла спокойно.

Напомним, 27 декабря в Польше стартовала массовая вакцинация от коронавируса.

также сообщалось, что Польша может стать посредником Украины в получении вакцины от коронавируса.