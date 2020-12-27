С понедельника в Польше закроют горнолыжные трассы, гостиницы и рестораны
С понедельника, 28 декабря, в Польше ужесточаются карантинные ограничения. В частности будет остановлена работа горнолыжных трасс, гостиниц и ресторанов. Действовать новые правила карантина будут до 17 января 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Кракове.
Во время новогодней ночи будет запрещено свободное передвижение по стране с семи вечера 31 декабря и до шести утра 1 января. Исключения составят только люди, находящиеся при исполнении служебных обязанностей.
Ресторанам и кафе будет запрещено принимать посетителей, также закроются все торговые центры. Гостиницы и отели должны будут перестать принимать гостей, за исключением работников государственных служб и гостиниц для персонала.Ограничения не коснуться продуктовых магазинов, аптек, крупных мебельных магазинов, магазинов бытовой химии и личной гигиены, а также салонов красоты. Работа горнолыжных трасс будет остановлена, доступ к спортивной инфраструктуре будет разрешен только для профессиональных спортсменов.
Кроме того, все, кто въезжают на территорию Польши организованным транспортом должны будут пройти десятидневный карантин.
- Также будет продлено действие таких ограничений:
- Запрет на самостоятельное перемещение лиц, которые не достигли 16-летнего возраста (с понедельника по пятницу с 8: 00 до 16: 00),
- Запрет проезда в общественном транспорте в количестве, которое превышает 50% сидячих мест, или 30% всех мест,
- Ограничение на одновременное пребывание в религиозных сооружениях лиц, в количестве, что превышает 1 лицо/ 15м²,
- Ограничение на проведение общественных мероприятий, количество не связанных семейными связками участников которых превышает 5 лиц,
- Ограничение на функционирование спортзалов, клубов фитнесса, аквапарков,
- Ограничение относительно одновременного пребывания в магазине количества лиц, которое превышает 1 лицо/ 15м²,
- Установленное время обслуживания лиц пожилого возраста - 10: 00-12: 00.
Известно, что позже от идеи комендантского часа на Новый год поляки отказались.
В воскресенье во время пресс-конференции в Варшаве об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
"Мы не вводим комендантский час, поскольку для этого, с согласия президента, нам пришлось бы ввести чрезвычайное положение", - заявил Моравецкий.
Он также призвал всех поляков не перемещаться в новогоднюю ночь и не применять фейерверков, чтобы ночь прошла спокойно.
Напомним, 27 декабря в Польше стартовала массовая вакцинация от коронавируса.
также сообщалось, что Польша может стать посредником Украины в получении вакцины от коронавируса.