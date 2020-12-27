Вышел рейтинг сериалов от IMDb. Фото: скриншот из трейлера сериала "Корона"

Появился список из десяти самых популярных сериалов уходящего года по версии самой крупной в мире базы данных о фильмах IMDb. Список самых популярных шоу определяется с помощью подсчета фактического просмотра страниц известного кинематорграфического портала.

Об этом сообщает Businesswire.

Первое место в рейтинге занял американский сериал "Пацаны" от Amazon Prime. В основе сюжета комиксы Гарта Энниса о команде, которая противостоит супергероям.

Сериал "Пацаны". Скриншот https://www.youtube.com/

На втором месте испанский телесериал "Бумажный дом", который снят в жанре криминальной драмы. После его успеха Netflix выкупил права на международный показ.

Бумажный дом. Скриншот youtube.com 

Третье место в рейтинге занял немецкий сериал "Тьма", который снят в жанре драмы и научной фантастики.

Сериал тьма. Скриншот youtube.com

 

На четвертом месте в рейтинге  криминально-драматический телесериал "Озарк", американского производства.

Сериал Озарк. Скриншот youtube.com

На пятом месте американский космический вестерн "Мандалорец", известный также под названием "Звездные воины: Мандалорец" 

Мандалорец. Скриншот https://www.youtube.com/

Шестое место занимает американский драматический сериал о гениальной шахматистке "Ферзевый гамбит", также известный под названием "Ход королевы".

Ход королевы. Скриншот https://www.youtube.com/

На седьмом месте идет американский сериал про людей со сверхспособностями "Академия Амбрелла".

Академия Амбрелла. Скриншот https://www.youtube.com/

Американский научно-фантастический сериал-вестерн "мир Дикого запада" занимает седьмое место.

Мир Дикого запада. Скриншот https://www.youtube.com/

Предпоследнее место получил фэнтэзийный сериал "Ведьмак", американско-польского производства.

Ведьмак. Скриншот https://www.youtube.com/

 

Замыкает ТОП-10 самых популярных сериалов года историческая драма "Корона".

Сериал корона. Скриншот https://www.youtube.com/

Напомним, актриса им Кэтролл пожаловалась на травлю после отказа от съемок в продолжении сериала "Секс в большом городе".

Также мы писали, что вышла серия скандального сериала "След", где звезда "Слуги народа" якобы домогался молодой актрисы

 

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