Руководитель Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи считает, что худший этап пандемии коронавируса будет еще впереди.

Об этом он рассказал в интервью CNN, передает "Голос Америки".

Так, по мнению Фаучи новый всплеск распространения болезни в США может быть связан с зимними праздниками, которые многие американцы проводят в кругу друзей и семьи.

"Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год. С уровнем госпитализации в 120 тысяч человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе", - отметил Фаучи.

При этом, несмотря на рекомендации врачей оставаться дома, людям сложно быть самим в период праздников, поэтому он не ожидает, что это произойдет.

Кроме того, ученый дал свой прогноз относительно того, после вакцинации у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу. "Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета - Ред.) процент людей", - сказал инфекционист.

Напомним, ранее ученые заявили, что после пандемии коронавируса человечеству грозят неизлечимые болезни, передающиеся половым путем.

Также сообщалось, что за все время пандемии коронавирусом заразились уже более 80 млн человек.