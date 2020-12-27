В воскресенье, 27 декабря, в Николаеве полицейские задержали мужчину, который хранил в арендованной квартире крупную партию наркотиков. Первой запрещенные вещества обнаружила хозяйка квартиры, которая и вызвала копов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, в квартире, которую арендовал 24-летний мужчина, обнаружили партию наркотиков, примерная стоимость которой, по ценам "черного рынка" составляет 250 тыс.грн. Запрещенные вещества злоумышленник собирался продать бесконтактным путем, с помощью закладок по территории Николаева.

Всего во время обыска изъяли: около 250 граммов амфетамина, около 150 граммов каннабиса, зип-пакеты с кристаллическим веществом белого и фиолетового цвета (наркотические соли), весом около 50 граммов, электронные весы - 3 шт. с наслоением порошкообразного вещества белого цвета. А также средства для распространения и упаковки наркотиков, в частности пустые зип-пакеты и изоленты.

Кроме того, правоохранители обнаружили почтовую накладную, в которой обозначено, что злоумышленник получил наркотики посылкой в воскресенье утром. На данный момент продолжаются следственные действия.

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