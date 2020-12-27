В воскресенье, 27 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором оторванное колесо столкнулось с машиной. Причиной аварии стала техническая неисправность одного из автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Facebook.

Инцидент произошел на улице Михаила Грушевского. Во время движения у автомобиля Iveco оторвалось колесо, которое столкнулось с авто Mazda.

На водителя Iveco сотрудники патрульной полиции составили административный протокол по статье о нарушении ПДД, которое привело к ДТП.

"Уважаемые водители, напоминаем, что для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность транспортного средства", - напомнили в полиции.

Напомним, в Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом. Спасателям пришлось эвакуировать жителей двух домов.

Также сообщалось, что в Киеве приступ эпилепсии у водителя Audi спровоцировал ДТП с пятью машинами.