Иностранные туристы не заинтересовались новым типом долгосрочной визы STV, которая была введена Таиландом после открытия границ.

Об этом заявил министр туризма и спорта страны Фипхат Ратчакитпракар, передает "Bangkok Post".

"Пока что прогноз по восстановлению туризма в Таиланде мрачный. Стране нет необходимости ужесточать ограничения по въезду для иностранных туристов, поскольку спрос с их стороны и так низкий", - сказал он.

По его словам, зарубежные путешественники вяло отреагировали на введение специальных туристических виз типа STV, которые позволяют находиться в стране длительное время (90-270 дней).

По приезду все путешественники обязаны предоставить отрицательный тест ПЦР, пройти 15-дневный карантин в подходящем отеле и соблюсти ряд других формальностей.

"Мы ожидаем длительной "засухи" на туристическом рынке. Надежды на привлечение туристов в первом квартале 2021 года мало, поскольку коронавирус в Таиланде все еще циркулирует. Зима станет испытанием для системы здравоохранения", - сообщил министр.

По данным на 25 декабря в стране было зарегистрировано 5 910 случаев COVID-19 (суточный прирост +148), скончались 60 человек.

Первые прививки новой вакциной в Таиланде запланированы на середину следующего года, так как в стране намерены изучить возможные побочные эффекты от вакцинации перед ее массовым применением.

По данным газеты, из-за увеличения числа новых случаев заболевания в Таиланде замер внутренний туризм, тайцы приостановили свои праздничные поездки. Тем не менее, благодаря государственным субсидиям у них появилась возможность перенести брони отелей на полгода и год.

"Возможно, международный туризм возобновится в апреле, когда в Таиланде будут отмечать Сонгкран (тайский Новый год, в 2021 году пройдет 13-15 апреля — Ред.). Тогда же может появиться больше "туристических коридоров" с Китаем", — заметил Ратчакитпракарн.

Он добавил, что в следующем году страна рассчитывает принять более 10 миллионов иностранных гостей, что принесет экономике 500 млрд бат ($16,6 млрд).

Напомним, ранее сообщалось, что попасть в Таиланд могут лишь те иностранные туристы, у которых на банковском счете хранится не менее $17 тысяч (более 466 тысяч гривен по курсу).

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