В провинции Китая Хунань после истечения срока эксплуатации подорвали мост, длиной 760 метров. Перед эти рядом построили новый мост.

Соответствующее видео обнародовал местный канал New China TV.

В китайском городе Чанша пришел в негодность старый мост, после большого количества работ по ремонту он стал небезопасен. Поэтому рядом построили новый мост, и, после введения в эксплуатацию нового, провели контролируемый взрыв старого.

Моста не стало в течение десяти секунд, но перед его ликвидацией рядом построили новый мост.

Напомним, В Запорожье открыли мост, который строили 16 лет. На открытие приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в Керчи появились трещины на копии Крымского моста. Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года, с целью привлечения туристов.