В Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и еще два получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

"27 декабря в 1:30 на пункт связи службы спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села Томашовка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Столкнулись два автомобиля Audi A6 и ВАЗ 21099", - сказано в нем.

На место происшествия немедленно был направлен дежурный караул сотрудников ГСЧС из пгт Ярмолинцы.

Как выяснилось, в результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, и еще два человека из этой же машины были травмированы.

Водителя Audi госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом. Спасатели эвакуировали два дома.

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