Российские космонавты рассказали, что не смогли ликвидировать утечку воздуха из российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на переговоры астронавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

Отмечается, что российский космонавт Сергей Рыжиков в ночь на воскресенье закрыл люк в промежуточную камеру сегмента, где была зафиксирована утечка, чтобы проверить ее герметичность. Однако после ее повторного вскрытия обнаружилось, что давление в отсеке продолжает падать. Это означает, что утечка сохраняется.

Напомним, в прошлый раз утечку на МКС обнаружили 19 декабря. Тогда ситуация осложнялась тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходил к концу.

В сентября на модуле "Звезда" российского сегмента МКС была зафиксирована утечка из-за которой произошло общее падение давления атмосфера на стации на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.