Утечка воздуха сохраняется. Космонавты проверили результаты ремонта на борту МКС
Российские космонавты рассказали, что не смогли ликвидировать утечку воздуха из российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на переговоры астронавтов с Землей, которые транслирует НАСА.
Отмечается, что российский космонавт Сергей Рыжиков в ночь на воскресенье закрыл люк в промежуточную камеру сегмента, где была зафиксирована утечка, чтобы проверить ее герметичность. Однако после ее повторного вскрытия обнаружилось, что давление в отсеке продолжает падать. Это означает, что утечка сохраняется.
Напомним, в прошлый раз утечку на МКС обнаружили 19 декабря. Тогда ситуация осложнялась тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходил к концу.
В сентября на модуле "Звезда" российского сегмента МКС была зафиксирована утечка из-за которой произошло общее падение давления атмосфера на стации на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов. На ее поиск и устранение потребовалось больше месяца.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.