В Новогоднюю ночь в Украине ожидается потепление. Осадков в последний день года синоптики не прогнозируют, за исключением небольших дождей в некоторых регионах.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на комментарий Укргидрометцентра.

Так, 31 декабря небольшие дожди пройдут днем в западных и части северных регионов Украины. В первый день нового года дожди пройдут в юго-восточных областях Украины, а ночью 1 января осадки ожидают Карпатский регион.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет тепло, +2+8 градусов. А днем в последний день года средняя температура в Украине будет +5+11. В южных регионах местами потеплеет до +14. В восточных областях будет прохладнее - днем от 0 до +5, а ночью температура будет колебаться между тремя градусами тепла и тремя градусами мороза.

В Киеве 31 декабря днем возможен небольшой дождь, ночью и 1 января осадков не ожидается.

Напомним, 26 декабря Карпаты замело снегом, температура опустилась до минус 10 градусов.

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