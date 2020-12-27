Стало известно, что люди, которые перенесли долго течение Covid-19 могут столкнуться с искажением обоняния и восприятием запахов, которых на самом деле нет. Большинство, столкнувшихся с парсомией (нарушение обоняния - Ред.) после коронавируса жалуются на неприятные ощущения.

Об этом пишет Sky News.

Некоторые пациенты, которые долго болели Covid-19, не жалуются на потерю обоняния, а наоборот - говорят о преследующих их неприятных запахах серы или рыбы.

Это тоже симптомы нарушения обоняния. Такое последствие связано с тем, что коронавирус затрагивает нервы неба.

Напомним, ошибка в испытаниях британской вакцины AstraZeneca помогла улучшить ее эффективность. Во время предыдущих испытаний среди добровольцев наблюдались тяжелые побочные эффекты, а один мужчина умер.

Также мы сообщали, что исследователи выясняют, почему гипертоники и диабетики тяжело болеют коронавирусом. Предполагают, что причиной этого служит нарушение переработки сахара и проблемы с сердцем.