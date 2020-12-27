Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начал разрабатывать лекарство от коронавируса, аналогичное тому, что принимал президент США Дональд Трамп, которого поставил на ноги коктейль из крови трех жителей Сингапура.

Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, появление препарата ожидается в конце 2021 года.Центр получил грант на разработку лекарства на основе моноклональных антител.

"Это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только они будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде", - пояснил Гинцбург.

Также разрабатывается вакцина, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа. Так, технология позволит создавать препарат к различным штаммам одного и того же возбудителя или к различным вирусам. Также ученые создают "химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций".

Директор центра напомнил, что этот фактор считается основной причиной смерти больных COVID-19 в стационаре.

Напомним, лидер США и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом в октябре. Трамп лечился в военном госпитале имени Уолтера Рида. Они принимал экспериментальную сыворотку на основе антител.

По его словам, он почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Через несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.