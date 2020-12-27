Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, с которой подписал соглашение о сотрудничестве российский медцентр "Гамалея", сообщила что смогла повысить эффективность своей вакцины от коронавируса в результате ошибки, которая оказалась формулой успеха.

Об этом сообщает Sky News.

Исполнительный директор фармкомпании AstraZeneca, которая, совместно с Оксфордским университетом разрабатывает британскую вакцину от коронавируса, заявил, что команда ученых смогла выявить "формулу успеха".

Во время испытания подопытным людям сначала вводили половину дозы препарата, а спустя месяц полную дозу. В результате вакцина показала эффективность более 90 %.

Ранее, когда две дозы вводили в полном объеме, с интервалом не менее месяца, вакцина показывала эффективность только 70%.

В то же время эффективности вакцин Pfizer и Moderna выше, 95% и 94,5% соответственно.

Напомним, после скандала с дозировкой и ошибки с эффективностью, когда у испытуемых зарегистрировали тяжелы побочные эффекты AstraZeneca в ноябре заявила о проведении новых испытаний препарата.

Также "Страна" подробно разбиралась, какие именно вакцины от коронавируса поступят в Украину первыми. Среди них есть и AstraZeneca, во время испытания которой были зафиксированы тяжелые побочные эффекты.