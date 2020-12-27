Американский президент Дональд Трамп призвал сенаторов-членов Республиканской партии вступить в борьбу за итоги выборов главы государства.

Об этом он написал в Твиттере.

"Пришло время сенаторам-республиканцам вступить в борьбу за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили", - говорится в посте.

Он отметил, что есть "неопровержимые доказательства" мошенничества на выборах, которые обеспечили победу демократа Джо Байдена.

В качестве доказательств он отнес массовые вбросы поступивших по почте избирательных бюллетеней в колеблющихся штатах, появление в урнах для голосования фальшивых бюллетеней, двойное голосование, "голосование" умерших людей, фальшивые подписи, голосующих нелегальных мигрантов, отстранение наблюдателей-республиканцев, большее число голосов, чем избирателей.

Кроме того, Трамп обвинил суды и ФБР в том, что они "не справились со своей работой", заявив, что "избирательная система Соединенных Штатов выглядит как в стране третьего мира".

Также президент отметил, что "свобода прессы давно исчезла, это фальшивые новости".

"Но, когда все это закончится, этот период времени станет просто еще одной уродливой главой в истории нашей страны. Мы победим!!!" - подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее Трамп пристыдил ФБР и Минюст за их бездействие против "мошеннических" выборов президента США.

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