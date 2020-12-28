Министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" рассказал, как относится к тотальной украинизации образования и закрытию русских школ и классов.

Уже при каденции Шкарлета, согласно закону об образовании, с 1 сентября 2020 года были закрыты русскоязычные школы.

При нем же была озвучена позиция министерства о том, что в Украине не ущемляются права на образование русскоязычных граждан, что противоречит выводам Венецианской комиссии (в заключении Венецианской комиссии сказано, что закон о государственном языке создает основания для дискриминации национальных меньшинств).



"Мы же законопослушные граждане. Если Верховная Рада приняла закон, его нужно выполнять. Венецианская комиссия сделала некие замечания по языковому закону, и я думаю, что народные депутаты должны отреагировать", - прокомментировал Шкарлет.

Но отметил, что предать Украину можно на любом языке.

"Как по мне, зрадити Україну можна будь-якою мовою. Много наших бойцов, которые воюют на Востоке, говорят по-русски. Мы обязательно должны свою национальную идентичность формировать языком, традициями. Но венгерскоязычный украинец, если это украинец, ничем не хуже украиноязычного украинца. Все должны знать украинский язык, но никто не запрещает и другими языками пользоваться. В официальной обстановке – только украинский язык. Но если человек говорит по-польски, по-татарски, по-венгерски – що його тепер, знищувати?", - заявил Сергей Шкарлет.



Министр также прокомментировал намерения языкового омбудсмена Тараса Креминя инициировать борьбу с учителями, которые говорят на русском языке.

По мнению Сергея Шкарлета, нужно не так бороться учителями, как закладывать любовь к украинскому языку в семью. Но не насаждать украинский язык, а "спонукати" разговаривать на нем.



"Считаю, что бороться надо не столько с учителями, сколько прежде всего в семью закладывать основы того, чтобы говорить по-украински. Нужно популяризировать украинский язык. Любой запрет и любое насаждение вызывает обратную реакцию. Нужно спонукати до цього – вот даже не знаю, как это сказать по-русски. До вивчення мови мають спонукати, показувати красу української мови. Якщо ми будемо насаджувати – нічого доброго не буде. Потрібен інший підхід. Треба зробити спілкування українською модним", - заявил Сергей Шкарлет.



Министр отметил, что ему сложно судить об эффективности квот на телевидении и радио.



"Мне сложно судить – ни телевизор не смотрю, ни радио не слушаю. Мы пытаемся повысить свою украинскую идентичность. Но любое принуждение имеет элемент насилия", - отметил Сергей Шкарлет.

Полный текст интервью с министром образования Сергеем Шкарлетом можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, будут ли в украинских учебниках вместо "мамы" и "папы" писать "родитель 1" и "родитель 2".