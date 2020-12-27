Полиция разоблачила женщину-сутенера. Фото: npu.gov.ua

В Волынской области полицейские разоблачили женщину, которая организовывала встречи проституток с клиентами. Среди девушек, втянутых в занятия проституцией, обнаружили несовершеннолетнюю.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сотрудники правоохранительных органов на протяжении полугода собирали доказательства преступлений 24-летней жительницы Ровненской области. Выяснилось, что она организовывала в местных отелях встречи женщин, которые занимаются проституцией с потенциальными клиентами, за что получала деньги. По предварительной информации, одна из  девушек, вовлеченных в проституцию, не достигла совершеннолетия. 

"У фигурантки дела полицейские провели три санкционированных обыска, два из которых по месту жительства, один - в автомобиле, который использовался для лиц, которые оказывали оплатные сексуальные услуги. Изъято пневматическое оружие, мобильные телефоны, банковские карточки и денежные средства, полученные от незаконной деятельности", - говорится в сообщении полиции.

На данный момент следствие продолжается.  Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 303 (Сутенерство и ли вовлечение в занятия проституцией) УК Украины.

У сутенерши изъяли оружие. Скриншот http://www.npu.gov.ua/news/torgivlya-lyudmi/na-volini-policzejski-vikrili-zhinku-yaka-zajmalasya-sutenerstvom/

Напомним, в Запорожье сутенеру грозят семь лет тюрьмы за вовлечение в проституцию и сутенерство.

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