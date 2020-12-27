В Бельгии в дом престарелых на мероприятие пришел аниматор в костюме Санта Клауса. Через три дня выяснилось, что актер болен Covid-19, которым успел заразить и подопечных социального учреждения.

Об этом пишет Daily Mail.

Так, в дом престарелых в бельгийской коммуне Мол пришел актер, который через три дня получил положительный результат теста на коронавирус. После чего в учреждении устроили проверку, результаты которой показали, что 121 подопечный и 36 сотрудников также заражены. От осложнений Covid-19 скончались 18 постояльцев.

По словам мэра Мола, который посмотрел фотоснимки с мероприятия, не все участники праздника были в медицинских масках и соблюдали социальную дистанцию. Градоправитель назвал руководство учреждения безответственными.

Напомним, за все время пандемии коронавирусом заразились уже более 80 млн человек. Больше всего зараженных в США, Индии и Бразилии.

Также "Страна" сообщала, что в шести странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В частности во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии и Испании.