В Центре общественного здоровья (ЦОЗ), который рассказал, как не заразиться гриппом, поведали, чем он отличается от ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Медики отметили, что сейчас продолжается сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. В этот период значительно возрастает риск инфицироваться. Поэтому важно отличать два этих заболевания.

Симптомы ОРВИ:

Начало болезни, как правило, постепенное. Обычно температура - 37 - 37,5 градусов. Проявления интоксикации выражены слабо. Часто это чувство "разбитости" и общего недомогания. ОРВИ часто начинается с насморка. Присуща боль в горле. Кашель появляется вместе с болью в горле. Дискомфорт в глазах нехарактерен. При аденовирусной инфекции появляется чувство песка в глазах. Одышка не характерна. Недостаток воздуха может быть связан с насморком.

Симптомы гриппа:

Характерно острое и быстрое начало болезни. Человек может указать время, когда заболел. Температура от 38 градусов. Ломота в теле, озноб, головная боль, боль в мышцах. Насморк нехарактерен. Но может появится на 2-3 день болезни. Боль в горле может появится на 3-4 день. Кашель характерен. Может причинять боль в груди. Покраснение глаз, светобоязнь, слезоточивость. Может быть одышка, связанная с дыхательной недостаточностью.

Врачи напомнили, что, если вы почувствовали симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к семейному врачу и не занимайтесь самолечением.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили украинцам, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ.

Также мы писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине достигла порога эпидемии.