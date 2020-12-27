Чем грипп отличается от ОРВИ. Фото: PxHere

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ), который рассказал, как не заразиться гриппом, поведали, чем он отличается от ОРВИ. 

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Медики отметили, что сейчас продолжается сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. В этот период значительно возрастает риск инфицироваться. Поэтому важно отличать два этих заболевания. 

Симптомы ОРВИ:

  1. Начало болезни, как правило, постепенное.
  2. Обычно температура - 37 - 37,5 градусов.
  3. Проявления интоксикации выражены слабо. Часто это чувство "разбитости" и общего недомогания. 
  4. ОРВИ часто начинается с насморка.
  5. Присуща боль в горле.
  6. Кашель появляется вместе с болью в горле.
  7. Дискомфорт в глазах нехарактерен. При аденовирусной инфекции появляется чувство песка в глазах.
  8. Одышка не характерна. Недостаток воздуха может быть связан с насморком. 

Симптомы гриппа: 

  1. Характерно острое и быстрое начало болезни. Человек может указать время, когда заболел.
  2. Температура от 38 градусов.
  3. Ломота в теле, озноб, головная боль, боль в мышцах.
  4. Насморк нехарактерен. Но может появится на 2-3 день болезни.
  5. Боль в горле может появится на 3-4 день.
  6. Кашель характерен. Может причинять боль в груди.
  7. Покраснение глаз, светобоязнь, слезоточивость.
  8. Может быть одышка, связанная с дыхательной недостаточностью.

Врачи напомнили, что, если вы почувствовали симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к семейному врачу и не занимайтесь самолечением.

Фото ЦОЗ в Facebook

Напомним, ранее в Минздраве объяснили украинцам, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ.

Также мы писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине достигла порога эпидемии.

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