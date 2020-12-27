Медики объяснили украинцам, как отличить грипп от ОРВИ по их симптомам
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ), который рассказал, как не заразиться гриппом, поведали, чем он отличается от ОРВИ.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.
Медики отметили, что сейчас продолжается сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. В этот период значительно возрастает риск инфицироваться. Поэтому важно отличать два этих заболевания.
Симптомы ОРВИ:
- Начало болезни, как правило, постепенное.
- Обычно температура - 37 - 37,5 градусов.
- Проявления интоксикации выражены слабо. Часто это чувство "разбитости" и общего недомогания.
- ОРВИ часто начинается с насморка.
- Присуща боль в горле.
- Кашель появляется вместе с болью в горле.
- Дискомфорт в глазах нехарактерен. При аденовирусной инфекции появляется чувство песка в глазах.
- Одышка не характерна. Недостаток воздуха может быть связан с насморком.
Симптомы гриппа:
- Характерно острое и быстрое начало болезни. Человек может указать время, когда заболел.
- Температура от 38 градусов.
- Ломота в теле, озноб, головная боль, боль в мышцах.
- Насморк нехарактерен. Но может появится на 2-3 день болезни.
- Боль в горле может появится на 3-4 день.
- Кашель характерен. Может причинять боль в груди.
- Покраснение глаз, светобоязнь, слезоточивость.
- Может быть одышка, связанная с дыхательной недостаточностью.
Врачи напомнили, что, если вы почувствовали симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к семейному врачу и не занимайтесь самолечением.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили украинцам, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ.
Также мы писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине достигла порога эпидемии.
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