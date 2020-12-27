В российской Госдуме назвали неадекватными антироссийские высказывания президента Украины Владимира Зеленского и сравнили его слова с прошлыми заявлениями экс-президента Петра Порошенко.

Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, передает "РИА Новости".

"По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал (экс-президента Украины Петра - Ред.) Порошенко и приближается к (экс-спикеру Рады Александру - Ред.) Турчинову, грозившемуся атомной бомбой", - отметила Панина.

По ее словам, слова Зеленского о мобилизации - циничный расчет, и он пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, "что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник" Порошенко.

"За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко", - заключила Панина.

Напомним, 25 декабря Зеленский заявил о возможности полномасштабной войны с РФ и описал сценарий того, как будет проходить этот конфликт. "Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал он.

Ранее "Страна" подробно анализировала, зачем Зеленский заявил о мобилизации и женщин, и мужчин на войну с Россией.