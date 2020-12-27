Мощный ураган Белла накрыл британские острова, Францию и Бельгию. Видео
В воскресенье, 27 декабря, мощный ураган Белла, который до этого накрыл британские острова, пришел в Бельгию и Францию. Порывы ветра достигают 120 километров в час, спасатели беспрерывно работают, расчищая дороги от упавших деревьев.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Так, в Бельгии Королевский метеорологический институт объявил оранжевую степень погодной опасности для автодорожного движения в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург. Также объявлено предупреждение по всей стране о сильном ветре.
Скорость порывов ветра в разных регионах, включая Брюссель, достигает 80-100 км в час, а на побережье скорость достигает 120 км в час. Сотрудники спасательных служб выезжают на многочисленные вызовы, чтоб расчистить дороги.
Кроме того, в Брюсселе закрыли для посещения парки и лесные зоны, а в ночь на понедельник ожидают ледяные дожди по всей стране. На данный момент власти оценивают нанесенный ущерб как незначительный.
В северо-западных регионах Франции также зафиксировали сильные порывы ветра, а к вечеру их ожидают уже в большинстве страны. Скорость ветра на Ла-Манше достигает 130 километров в час. Ожидается, что шторм достигнет Парижского региона, по пути затронув практически все атлантическое побережье страны.
À #SaintNazaire, la tempête #bella offre des pontes à 131 km/h pointe de chemoulin pic.twitter.com/mGGqwH7NcO— Frédéric Salle (@Frederisco) December 27, 2020
#tempête #Bella Saint Jean d'Angely (17). Pluie, grêle et fortes rafales. pic.twitter.com/fDP4YrNZj1— Benjamin Baudry (@BenjaminBaudry) December 27, 2020
#tempête #Bella Saint Jean d'Angely (17). Pluie, grêle et fortes rafales. pic.twitter.com/fDP4YrNZj1— Benjamin Baudry (@BenjaminBaudry) December 27, 2020
Tempête #Bella : les images d'un témoin BFMTV à bord d'un chalutier près de Lorient#TempêteBellapic.twitter.com/ftNp9YEir7— 🍀⭐️ Iron Marmotte ⭐️🐾 (@MarmotteDroite) December 27, 2020Напомним, мощный ураган полностью уничтожил остров на Фиджи