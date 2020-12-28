Сергей Шкарлет, министр образования Украины, в интервью "Стране" рассказал, как планирует трансформировать ВНО (Внешнее независимое оценивание) для желающих поступить в вузы.

По его словам, ВНО для выпускников школ останется обязательным. Но может проходить в другой форме. Например, в виде теста на IQ.



"ВНО уже и в этом году из-за пандемии было оформлено в рамках ДПА, и ДПА в форме ВНО. ВНО – инструмент антикоррупционной политики по поступлению в учреждения высшего образования. Но оно было внедрено, когда лицензионных мест в вузах было значительно меньше, чем желающих поступать. Сегодня картина прямо противоположная. Лицензионных мест в Украине – под 1 миллион, а желающих поступать – 300 тысяч", - отметил Сергей Шкарлет.



По его словам, причина этой тенденции – демография: "Просто нет уже столько выпускников", - заявил Сергей Шкарлет.



Министр уточнил, что всегда поддерживал ВНО, но с учетом изменившихся обстоятельств в Украине ВНО должно трансформироваться.

"У нас уже есть наработки по трансформации ВНО. Его, конечно же, нужно оставить, но в специфической форме. Например, в виде теста на способность к обучению – как вариант для людей, у которых уже есть страховой стаж. Для тех, кто поступает на бюджет, ВНО нужно точно. А те, кто планирует учиться на платной основе, на контракте, могут сдавать это ВНО в виде теста на способность к обучению. Очень условно – как тест на IQ. Во многих странах это есть (например, США, Израиль, Япония)", - заявил "Стране" Сергей Шкарлет.



Глава Министерства образования объяснил, что люди, у которых уже есть страховой стаж – это те, кто закончили школу, проработали 3, 4, 5, 10 лет и хотят снова пойти учиться. По словам Шкарлета, они оказываются в неравных условиях с современными выпускниками, сталкиваясь с необходимостью сдавать ВНО.

"ВНО в Украине внедрено с 2007 года. А если человек закончил школу в 2005-2006 году и не сдавал ВНО, но хочет пойти учиться? У нас же в Конституции написано, что все люди в стране имеют равные возможности. Как быть тогда с этими людьми? В этом есть несправедливость... Выпускник 2020 года сдает ВНО и выпускник 2000 года сдает ВНО в 2020 году. Совсем разные усилия для этого нужны, разное время для подготовки (тем более если это работающий человек)", - уточнил Сергей Шкарлет.

Он также объяснил, как видит изменение модели поступления в вузы Украины.

"Что для нас важно: поставить как можно больше преград к поступлению в УВО (учреждения высшего образования - Ред.)? Или дать выпускнику конкурентные преимущества? Есть страны с другим подходом, где УВО принимают всех без разбора, но в процессе учебы на первом, втором, третьем, выпускном курсе неспособных учеников отсеивают. Важно ведь, какие конкурентные преимущества человек получит после того, как закончил учиться, для того, чтобы идти дальше и показать все свои квалификационные способности, заявить о себе как о специалисте высокого уровня. Считаю, что в Украине подобная, но своя модель – возможна", - отметил Шкарлет.

Полный текст интервью с министром образования Сергеем Шкарлетом можно прочесть по ссылке.