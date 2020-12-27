Президент Украины Владимир Зеленский допустил "огромную ошибку", когда обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье.

По словам Пескова, это высказывание было в корне неверно, особенно в год 75-летия Победы.

"Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов, да и вообще - всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне", - отметил пресс-секретарь, добавив, что и на Украине много таких людей.

Напомним, в январе 2020 года во время визита в Польшу Зеленский заявил, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны вместе с нацистской Германией. По его словам, Польша первой ощутила "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу полномасштабного конфликта.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как Зеленский Советский Союз виновным в Холокосте назначил.