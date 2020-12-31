Министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью "Стране" рассказал, как относится к декоммунизации школьной программы и фактически переписыванию истории.

Так, например, сейчас темы советского периода украинской истории подают совершенно иначе. Считается, к примеру, что не было Великой Отечественной войны.

Министр сказал, что подача тех или иных исторических периодов школьников сегодня политизирована.

"Этот вопрос сегодня достаточно политизирован, к сожалению. "Переписывание", как вы выразились, происходило синхронно с реализацией определенных политических повесток, что, по моему мнению, усугубляло ситуацию там, где вообще не должно быть искусственных эскалаций. Я не хочу сегодня подбрасывать дров в этот костёр", - сообщил Шкарлет.



Он добавил, что историю должны писать не политики а специалисты на основе исторических данных: "Вся история должна быть написана не политиками, а исключительно специалистами и исключительно на основе архивных документов, фактов".

В целом же министр образования считает, что в конечном итоге все зависит от конкретного учителя - как он подаст детям материал.

"Считаю, что преподавание истории, как и многих других предметов в школе, во многом зависит от учителей, от их умения не только объяснить тему, но и побудить ученика узнать больше, ознакомиться с разными трактовками тех или иных исторических событий, с разными точками зрения и их авторами. В эпоху вседоступности информации это должно быть нормой, а не исключением. Что касается школьных программ, то их разработкой и утверждением занимаются сегодня целые коллективы опытных авторов и педагогов", - отметил Сергей Шкарлет.

Полный текст интервью с министром образования можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, появятся ли в украинских учебниках "родитель 1" и "родитель 2" вместо "мамы" и "папы".

Также мы объясняли, кто и зачем устраивает акции протеста против назначения Сергея Шкарлета министром образования.