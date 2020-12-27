В селе Черноморка пьяный посетитель бара крушил мебель и угрожал персоналу. Когда на место событий прибыла полиция, он напал на правоохранителей. Теперь хулигану грозит пять лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел 25 декабря. В полицию поступил вызов из бара, где пьяный посетитель крушил мебель и угрожал работникам. Когда правоохранители приехали на место событий, он начал их оскорблять и сопротивляться задержанию. В частности ударил одного из полицейских по лицу и нанес телесные повреждения девушке, сотруднице правоохранительных органов.

"Хулиган повредил служебный автомобиль, после чего забежал в помещение бара, разбил витрину и стал угрожать расправой напуганным официантке и администраторству заведения. Правоохранители вызывали на место событий следственно-оперативную группу, к прибытию которой приняли все необходимые меры ради обеспечения безопасности присутствующих граждан и отвлечения более тяжелых последствий, вдвоем удерживая нападающего", - сказано в сообщении полиции.

Правонарушителем оказался 37-летний гражданин Украины, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности и только пару месяцев назад вышел из тюрьмы, теперь ему грозит новый срок до пяти лет. Задержанному будет сообщено о подозрении.

Напомним, в Одесской области патрульный открыл огонь, чтобы пристрелить овчарку и спасти напарника от разъяренного хулигана.

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