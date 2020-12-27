Президент России Владимир Путин расскажет о своей вакцинации "в обозримой перспективе".

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - пояснил Песков.

Напомним, в субботу, 26 декабря, глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет.

По итогам клинических испытаний препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов в этой возрастной категории, в которой находится и Путин (ему 68 лет).

Отметим, что на своей большой пресс-конференции в прошлый четверг Путин заявил, что обязательно сделает прививку, как только это станет возможным.

