Сейчас в Украине продолжается сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, а риск инфицироваться возрастает.

О том, как защитить себя от вирусов рассказали в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

"Многие микроорганизмы, вызывающие респираторные заболевания, передаются воздушно-капельным механизмом при кашле, чихании. Процесс дыхания обеспечивает поступление в наш организм кислорода и является обязательным условием жизни человека. Выдох может сопровождаться образованием мельчайших капелек, рассеивающихся в воздухе. Если же их продуцирует инфицированный, то все окружающие источник возбудителя инфекции заражаются", - говорится в сообщении.

Медики напомнили, что респираторные заболевания передаются от человека к человеку. Кроме того, некоторые могут заболеть после прикосновения к предмету, на котором содержатся патогенные микроорганизмы, а затем прикоснувшись ко рту или носу

Как защитить себя и своих близких?

избегайте/сведите к минимуму контакт с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания;

держитесь на безопасной дистанции от других;

надевайте маску;

помните об этикете при кашле. Прикрывайте нос и рот сгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания;

часто мойте руки водой с мылом. Если мыло и вода недоступны, используйте дезсредство. Это особенно важно после прикосновения к поверхностям или предметам, общего пользования и тем, которые могут быть загрязнены каплями;

не прикасайтесь к глазам, носу и рту. Таким образом распространяются микробы;

очищайте, дезинфицируйте поверхности и предметы, которые могут быть загрязнены микробами;

вирусы не любят свежий воздух, поэтому чаще проветривайте помещение, делайте влажную уборку;

питайтесь сбалансированно, употребляйте достаточное количество витаминов, микро-и макроэлементов;

соблюдайте нормальный режим дня;

ведите здоровый образ жизни;

одевайтесь в соответствии с погодой и держи ноги в тепле.

Кроме того, в ЦОЗ отметили, что некоторые респираторные заболевания, такие как грипп, можно предотвратить с помощью вакцины.

"Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Особенно важна вакцинация для людей из групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни", - рассказали в пресс-службе.

"Если почувствовали симптомы заболевания, немедленно обращайтесь к семейному врачу и не занимайтесь самолечением", - призвали в ЦОЗ.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили украинцам, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ.

Также мы писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине достигла порога эпидемии.