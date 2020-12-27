В последний понедельник года украинцев ждет ветренная погода с мокрым снегом, цикличность, с центром над Великобританией окажет влияние на погоду в большей части Европы. А в Новогоднюю ночь в Украине обещают теплую погоду.

Об этом сообщает Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, 28 декабря в Украине будет сильный юго-восточный ветер, со скоростью 15-20, а местами даже 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью останется морозной, до -5 градусов. Днем потеплеет до +4. В Западных областях и Одессе температура днем поднимется до +5+9. При этом в восточных регионах будет холоднее, от 1 до 4 градусов ниже нуля.

В большинстве областей Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. На Левобережье страны - преимущественно без осадков.

В Киеве в понедельник также будет очень ветрено, ожидается дождь, возможен гололед и мокрый снег.

"Тенденция на Новый год, на 31.12-1.01: теплая погода. С осадками будем определяться постепенно. Хотя понятно, какие могут быть осадки при дневной температуре воздуха +5+10 градусов, на Востоке +2+5 градусов. Но кроме "плюсов" температурных есть в этом и "плюсы" человеческие - народ, который будет встречать Новый год на улице, не сильно замерзнет. А пока что завтра закутывайтесь плотнее - сильный ветер!" - сказала Диденко.

Напомним, в Киеве горожан предупредили о гололедице и порывах ветра в последний понедельник.

Также мы писали, что 26 декабря Карпаты замело снегом, а температура опустилась до -10.