Прогнозы экспертов о дорогом газе этой зимой становятся реальностью.

Поставщики газа начали объявлять цены на январь 2021 года, и они, мягко говоря, не радуют.

Как уже писала "Страна", почти на гривну поднял ценник "Нафтогаз" - до 7,22 гривен за куб (с НДС, но без учета стоимости распределения). Это на 14% больше чем цена в декабре - 6,33 гривен за куб.

Но это еще не рекорд. Почти на 1,6 гривну (до 8,82 гривны за куб) повысили ценник подразделения компании "Энера" ("Энера Сумы", "Энера Чернигов", "Энера Восток" и "Энера Винница".

На 1,1 гривны (до 7,05 гривен за куб) подорожает в январе газ от платформы Megawatt ("дочка" трейдера NextTrade с офисом в Луцке). Газ от "Торговой электрической компании" вырастет в цене на гривну - до 9,8 гривен за куб. Рекордный январский ценник выставил "Львовэнергосбыт" — 10,8 гривен.

Все перечисленные тарифы - с учетом НДС, но без доставки, которая с 1 января, кстати, тоже дорожает. То есть, многие украинцы уже с нового года будут платить за газ больше 10-11 гривен за куб. И не исключено, что в феврале ценник еще больше вырастет.

Понятно, что такой дорогой газ ударит по карману не только владельцев частных домов, отапливаемых газом, но и жителей многоэтажек. Собственно, процесс повышения тарифов на отопление и горячую воду уже запущен, и постоянное подорожание газа - это веский аргумент коммунальщиков, позволяющий им накручивать платежки.

"Страна" разбиралась, почему снова резко подорожал газ, и что будет с платежками.

Плюс 20% за декабрь

"Страна" уже писала, что в декабре газовые котировки на европейских хабах пошли вверх.

На 10 декабря ценник на голландской бирже TTF (а именно на нее ориентируются в Украине, устанавливая расценки на газ) достиг рекордной отметки с весны 2019 года - почти 200 долларов за тысячу кубов (хотя, к примеру, еще в октябре было 150 долларов).

А позже был поставлен новый рекорд - в отдельные дни ценник поднимался до 240-245 долларов за тысячу кубов.

"В среднем, за декабрь газ в Европе подорожал почти на 20% , что почти сразу же мы и увидели на ценнике "Нефтогаза", — говорит глава департамента жилище - коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Газ в Европе дорожает по нескольким причинам. Это, в частности, отсутствие больших запасов (которые были, к примеру, в прошлом году, когда намечались проблемы с транзитом газа через Украину), рост нефтяных котировок (к которым на биржах привязаны цены на газ), активизация спроса в Китае, активно восстанавливающемся после эпидемии.

Эксперты говорят, что, если европейская промышленность пойдет в рост (а после запуска вакцинации от ковида в ЕС это вполне вероятно), газовые котировки будут и дальше повышаться.

То есть, всю зиму и в марте, вплоть до окончания отопительного сезона газ будет дорожать.

О ценовых тенденциях на газовом рынке можно судить из результатов торгов Украинской энергетической биржи.

На 24 декабря средняя цена декабрьского газа составила порядка 6,33 тысяч гривен за тысячу кубов, тогда как январский ресурс торговался уже по 7,45 тысяч гривен.

"В Украине стоимость газа решением Кабмина привязана к формуле "Амстердам+", где основная составляющая — это цена газа на европейских хабах (в частности, голландском TTF). То есть, любое повышение стоимости газа в Европе тут же отражается на украинских потребителях", — говорит Попенко.

Другое дело, что за ориентир в Украине взяли далеко не самую дешевую биржу и, к тому же, спотовые (то есть, срочные) контракты - а там газ всегда продается втридорога.

При этом газ внутренней добычи уже со всеми налогами стоит порядка 100 долларов за тысячу кубов, что вдвое дешевле европейского.

Но даже украинский газ нашим гражданам считают почему-то по европейским, явно завышенным, ценам. Эта ситуация не нова, эксперты уже давно обращали внимание на подобный газовый перекос, который не позволяет снизить тарифы в Украине.

Но по мере того, как газ становится "золотым", к тарифной формуле - все больше вопросов.

Золотой газ и доставка втридорога

Хотя поставщики газа должны публиковать цены на следующий месяц не позже чем за 5 дней до его начала, пока расценки на январь выставило не больше 10 газовщиков (из порядка 50 компаний).

Впрочем, этого достаточно, чтобы понять тенденцию января - газ пошел в рост.

"Нафтогаз", который на декабрь ценник для населения на менял, повысил его на январь на 89 копеек или 14% — до 7,22 гривен за куб.

На гривну подняла цену "Торговая электрическая компания" (до 9,8 гривен), на 1,6 гривен (до 8,82 гривен) региональные подразделения компании "Энера" в Виннице, Сумах, Чернигове. У "Львовэнергосбыта" ценник на январь вообще золотой - 10,8 гривен за куб.

Так дорого украинцы за газ еще не платили. В прошлом отопительном сезоне, если не считать "скидки Гончарука" газ считали по 8,55 гривен за куб.

И это еще неполная цена - с НДС, но без доставки. Которая с 1 января следующего года тоже вырастет.

22 декабря НКРЭ утвердила тарифы на транспортировку газа для 19 газораспределительных компаний. Причем, для 17 из них тариф повышен на 6-110%, и только для двух компаний ценник снизили.

"Страна" уже писала о рекордных ценниках на доставку газа, которые подали на согласование в НКРЭ газовые компании. В итоге регулятор их немного порезал, снизив на 7-11%, - аналитики "Газправды". Но тарифы все равно - очень высокие.

К примеру, потребители "Лубныгаза"» с января будут платить за доставку по 2,94 гривен за куб (что на 101,4% выше, чем сейчас). Скажем, если они купят газ от "Нафтогаза" по 7,22 гривны, то с доставкой заплатят 10,16 гривен за куб.

Тариф на доставку для "Киевоблгаза" повысили почти на 80% (до 1,74 гривен за куб), для "Кировоградгаза" - на 84,6% (до 1,92 гривны за куб), для "Тернопольгаза" - на 110% (до 2,6 грн за куб), для "Херсонгаза" - на 78,4% (до 2,5 гривен) и т.д.

Компании с дешевой доставкой тоже есть, но их немного. К примеру, доставка от "Кременчуггаза" стоит 47 копеек, "Черкасыгаза" - 65 копеек за куб.

То есть, с учетом дорогой доставки, уже в январе газовые ценники поднимутся выше 10-11 гривен за куб. А в феврале цена может достигнуть 12 гривен за куб, — прогнозируют эксперты.

Как изменится платежка

Дорогой газ больше всего ударит по карманам жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами.

К примеру, если владелец небольшого дома в 100 квадратов в декабре покупал газ у "Нафтогаза" по 6,33 гривны и платил "Киевоблгазу" за доставку около гривны за куб (то есть, всего - 7,33 гривны за куб), то отопление обойдется ему около 3,7 тысяч гривен (при среднем потреблении - 500 кубов газа в месяц).

В январе за услуги этих же поставщиков придется платить уже по 8,96 гривен за куб (7,22 гривны за газ и 1,74 гривны за доставку). То есть, те же 500 кубов будут стоить около 4,5 тысяч гривен.

Переплата за кухонный газ не такая большая, но она тоже будет.

Тариф "Киевгаз Энерджи" на январь — около 9,9 гривен за куб, хотя в декабре — 8,8 гривен. При потреблении в 10 кубов в месяц на семью за январь придется заплатить порядка 100 гривен против 88 гривен в декабре.

Но главное для жителей многоэтажек - тарифы на отопление и горячую воду.

Коммунальщики в этом отопительном сезоне еще получают газ по специальным ценам. На декабрь цена ПСО — 6103 гривны за тысячу кубов. Но на январь ценник еще неизвестен. А так как и цена по ПСО тоже растет, это стало веским аргументом для коммунальщиков добиваться повышения тарифов.

Как уже писала "Страна", недавно НКРЭ повысила тарифы на производство тепла для населения до 50%, а это основная составляющая тарифа на отопление

"Почти все ТКЭ ( 27 организаций) пошли на опережение, и уже подали новые тарифы на тепло и горячую воду с подорожанием в среднем на 20%. То есть, платежка украинцев в следующем году увеличится больше чем на тысячу гривен", — подсчитал Попенко.