Отравления, аллергии и онкология. Медики рассказали, как уберечь детей от опасных игрушек на Новый год
Некоторые подарки, которые дарят детям на новогодние праздники могут быть опасными для здоровья ребенка, так как могут содержать вредные вещества.
Об этом предупредила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.
"Новогодние праздники - время, когда дети обычно получают яркие, крашеные, резиновые или пластиковые игрушки в подарок. Однако некоторые из этих подарков могут быть опасными для здоровья ребенка, потому что могут содержать вредные вещества", - говорится в сообщении.
Как отмечают медики, в них может содержаться свинец, полициклические ароматические углеводороды (ПАВ), нонилфенол, формальдегид, никель, оловоорганические соединения. Все это может спровоцировать отравления, аллергии, ожоги и даже онкологические заболевания.
Как уберечь детей от потенциальной опасности:
- лучше не покупать игрушки на стихийных рынках — дешевая продукция неизвестных производителей не лучший подарок: кроме видимых опасностей (некачественно обработаны, острые детали), вы рискуете приобрести и скрытые (токсические вещества в составе изделия);
- перед покупкой внимательно рассмотрите изделие: обратите внимание на материал, возрастные ограничения, запах, размер, форму, информацию о производителе, условия хранения, знак соответствия;
- старайтесь избегать слишком шумных игрушек;
- не следует покупать для детей младшего возраста игрушки из мелких деталей, которые ребенок может отломить и проглотить;
- лучше не выбирайте игрушки, имеющие ощутимый запах;
- когда выбираете игрушки, проверьте наличие знака соответствия техническим регламентам и убедитесь в качестве продукции;
- покупайте игрушки в проверенных специализированных местах продаж, где продавец предоставит всю необходимую документацию, подтверждающую безопасность и качество.
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