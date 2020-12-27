Некоторые подарки, которые дарят детям на новогодние праздники могут быть опасными для здоровья ребенка, так как могут содержать вредные вещества.

Об этом предупредила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

"Новогодние праздники - время, когда дети обычно получают яркие, крашеные, резиновые или пластиковые игрушки в подарок. Однако некоторые из этих подарков могут быть опасными для здоровья ребенка, потому что могут содержать вредные вещества", - говорится в сообщении.

Как отмечают медики, в них может содержаться свинец, полициклические ароматические углеводороды (ПАВ), нонилфенол, формальдегид, никель, оловоорганические соединения. Все это может спровоцировать отравления, аллергии, ожоги и даже онкологические заболевания.

Как уберечь детей от потенциальной опасности:

лучше не покупать игрушки на стихийных рынках — дешевая продукция неизвестных производителей не лучший подарок: кроме видимых опасностей (некачественно обработаны, острые детали), вы рискуете приобрести и скрытые (токсические вещества в составе изделия);

перед покупкой внимательно рассмотрите изделие: обратите внимание на материал, возрастные ограничения, запах, размер, форму, информацию о производителе, условия хранения, знак соответствия;

старайтесь избегать слишком шумных игрушек;

не следует покупать для детей младшего возраста игрушки из мелких деталей, которые ребенок может отломить и проглотить;

лучше не выбирайте игрушки, имеющие ощутимый запах;

когда выбираете игрушки, проверьте наличие знака соответствия техническим регламентам и убедитесь в качестве продукции;

покупайте игрушки в проверенных специализированных местах продаж, где продавец предоставит всю необходимую документацию, подтверждающую безопасность и качество.

Напомним, ранее мы писали, что женщина рассылала наркотики по почте в детских игрушках и одежде, а получила в сварочном аппарате.

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