В воскресенье, 27 декабря, в Киевской области мужчина напал на продавщицу и ограбил магазин. Сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать, теперь злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в селе Крюковщина, Киевской области. Мужчина около 4.30 утра напал на сотрудницу местного магазина, ударил ее палкой по голове, украл деньги из кассы, на сумму около 2,5 тысяч гривен и сбежал. После чего продавщица сразу же позвонила в полицию.

Оперативники обнаружили грабителя в другом магазине в Вишневом, где он покупал алкогольные напитки на украденные деньги. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина из Луганской области, который уже имеет судимости за грабеж, хранение наркотиков и разбойные нападения.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. За преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве грабитель сорвал серьги с 78-летней женщины. Однако гололед помешал ему убежать с места преступления.

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