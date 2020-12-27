В воскресенье, 27 декабря, в Беларуси проходят традиционные акции солидарности, марши и пикеты. В связи с этим в Минске снова возобновились задержания, а также в столице заметили военную технику.

Об этом пишет Tut.by.

В разных городах Беларуси, в частности в Минске, Гродно, Бресте и Жодино, люди начали собираться на протестные акции еще утром. Митингующие собирались в колонны, организовывали мирные пикеты.

В то же время в центре Минска заметили автозаки и микроавтобусы с людьми, чьи лица скрывали балаклавы. Никаких опознавательных знаков на их одежде не было. А возле улицы Саперов было замечено большое количество военной спецтехники сотрудников силовых структур. На данный момент мобильный интернет и метро в Минске продолжают работать.

Также в столице республики, в микрорайоне Сокол и на улице Тикоцкого, прошли задержания людей.

Напомним, в прошлое воскресенье, 20 декабря, на акциях протеста в Минске также задерживали демонстрантов.

Также "Страна" сообщала, что перед маршем оппозиции, неделю назад, в центр Минска стянули силовиков и спецтехнику.