На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, которое почувствовали жители нескольких провинций.

Об этом информирует агентство Arab News.

Так, очаг землетрясения был зарегистрирован в провинции Элязыг на востоке Турции в 09:37. Подземные толчки чувствовались в провинциях Малатия, Адыяман, Шанлыурфа, Мардин, Батман и Диярбакыр.

Власти Турции пока не сообщают о числе пострадавших, сейчас спасательные отряды осматривают место происшествия. Оценка возможного ущерба продолжается.

Напомним, 20 декабря землетрясение произошло в восточной турецкой провинции Ван. Тогда сейсмологи оценили его в 4,4 балла.

А 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. В Измире после удара стихии оказались разрушены 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле. Число жертв в Измире выросло до 114 человек, раненых больше 1 000.