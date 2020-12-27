В понедельник, 28 декабря, практически все регионы Украину ждет мокрый снег и дождь. Днем будет тепло, температура в некоторых городах поднимется до +7, а ночью опустится до -1.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах страны температура днем будет +5-7 градусов, а ночью упадет до 0-3. Как днем, так и ночью, будут осадки в виде мокрого снега и дождя.

На юге Украины также в течение всего дня и ночи будет идти дождь вместе с мокрым снегом, температура днем +4+6, а в Одесской области даже +8 градусов. Ночью похолодает до -1.

В северных, центральных и большой части восточных регионов в течение понедельника будет идти дождь и мокрый снег, температура днем от 1 градуса мороза, до двух тепла. Ночью -3-5.

Единственные области Украины, в вместо осадков будет ясная и солнечная погода в течение дня: Харьковская, Донецкая и Луганская. Температура днем -1-3, а ночью -3-9.

В Киеве днем будет тепло, 0+2 градуса, а ночью -1-3. Дождь и мокрый снег будет идти в столице как днем, так и ночью.

Напомним, синоптики предупредили жителей Киева о гололедице и порывах ветра в последний понедельник 2020 года.

Также "Страна" подробно писала о ледяном локдауне, в который столица Украина попала в начале зимы.