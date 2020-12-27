Принял эстафету у Байдена. Премьер Чехии вакцинировался в прямом эфире
В воскресенье, 27 декабря, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш решил вакцинироваться в прямом эфире.
Об этом сообщает IDNES.
Чехия вместе с другими странами Евросоюза 27 декабря начала процесс вакцинации населения от коронавируса, используя первую партию доз прививки от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech.
Вначале в стране собираются прививать медиков, которые работают с зараженными коронавирусом. Вместе с ними привился и политик.
Андрей Бабиш вакцинировался в Центральном военном госпитале в Праге. Одновременно с ним прививку сделали 95-летней ветерану Второй мировой войны Эмили Репиковой.
Премьер-министр Чехии решил вакцинироваться в прямом эфире. Скриншот: idnes.cz
Напомним, до этого прививку от коронавируса в прямом эфире сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Чуть позже привился и президент страны Реувен Ривлин.
Также "Страна" рассказывала, что вакцину от коронавируса в прямом эфире делали избранному президенту США Джо Байдену.